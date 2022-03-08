Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 447,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 447 млн 892 тыс. 494, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 7 тыс. 324 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 339 тыс. 202 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 960 тыс. 311.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 971 тыс. 308, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 тыс. 210.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 млн 77 тыс. 831 человек, из них скончались 652 тыс. 648.
На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 млн 253 тыс. 235 инфицированных и 140 тыс. 473 умерших.
По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 773,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 950 человека, Индии - 367, Бразилии - 3 тыс. 33, Франции - 2 тыс. 129.
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