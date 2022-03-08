Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 08.03.2022 10:58

Армянские НВФ в Карабахе подвергли позиции ВС Азербайджана обстрелу - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной отвественности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает во вторник министерство обороны Азербайджана.

«7 марта в 18:45 членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия были обстреляны позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Паправенд Агдамского района», - отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, 8 марта в 07:30 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Килид Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

«Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений», - подчеркивает министерство обороны.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Азербайджан надеется на выполнение Арменией всех пунктов трехстороннего заявления по Карабаху – Алиев Ереван признал гибель свыше 3,8 тыс. человек во время боев в Карабахе осенью 2020 года Признание от Пашиняна: статус Карабаха должен определяться в соответствии с Конституцией Азербайджана Армения не выполняет обязательства по Карабаху – глава МИД Азербайджана Незаконные визиты руководства Армении в Азербайджан будут пресекаться на основе закона о предотвращении сепаратизма и терроризма – Минобороны Алиев заявил, что обещание, данное азербайджанскому народу в 2003 году об освобождении Карабаха - выполнено

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az