Армянские НВФ в Карабахе подвергли позиции ВС Азербайджана обстрелу - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной отвественности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает во вторник министерство обороны Азербайджана.

«7 марта в 18:45 членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия были обстреляны позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Паправенд Агдамского района», - отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, 8 марта в 07:30 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Килид Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

«Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений», - подчеркивает министерство обороны.

Б.Рустамбеков