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Дальнее зарубежье 08.03.2022 11:41

В ЕС заявили, что Белоруссия должна нести полную ответственность за ситуацию в Украине

ЕС заявил, что Белоруссия является соагрессором в Украине, и должна нести полную ответственность за ситуацию в этой стране.

Как говорится в заявлении, распространенном ЕС в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, Белоруссия "как соагрессор несет полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения".

В заявлении ЕС требует, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия, вывела войска с Украины и уважала территориальную целостность этой страны.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, УКРАИНА, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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