В ЕС заявили, что Белоруссия должна нести полную ответственность за ситуацию в Украине

ЕС заявил, что Белоруссия является соагрессором в Украине, и должна нести полную ответственность за ситуацию в этой стране.

Как говорится в заявлении, распространенном ЕС в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, Белоруссия "как соагрессор несет полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения".

В заявлении ЕС требует, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия, вывела войска с Украины и уважала территориальную целостность этой страны.