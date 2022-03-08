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ТЭК 08.03.2022 12:00

Газпром погасил евробонды на $1,3 млрд - WSJ

"Газпром" в понедельник в срок погасил евробонды на $1,3 млрд, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на неназванных держателей ценных бумаг.

По их данным, средства инвесторы получили в долларах, несмотря на опасения, что меры российских властей в части валютного контроля не позволят "Газпрому" рассчитаться с держателями долга в первоначальной валюте платежа.

Погашение выпуска по графику приходилось на 7 марта.

Комментарий "Газпрома" получить пока не удалось.

Этот выпуск был размещен в 2007 году с купоном 6,51% годовых, организаторами сделки выступили Morgan Stanley и Credit Suisse. "Газпром" планировал в начале года выйти на рынок с новыми бондами (компания даже выпустила обновленный меморандум долговой программы), но размещение до сих пор не состоялось. Впереди у "Газпрома" в этом году погашение бондов на $1 млрд и 0,5 млрд швейцарских франков в июле.

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Тэги: РОССИЯ, КОМПАНИЯ, ДОЛГ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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