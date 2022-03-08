Сеть OBI прекращает работу в РФ

DIY-ритейлер OBI прекращает работу в России, сообщило издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на компанию. В РФ у OBI 27 магазинов и 4,9 тыс. сотрудников. Сеть принадлежит немецкой Tengelmann Group. Ранее о приостановке работы магазинов и фабрик в РФ сообщила шведская IKEA.

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