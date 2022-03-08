Вывоз иностранных медицинских изделий из РФ запрещен

В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры.

Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств, отмечается в сообщении.