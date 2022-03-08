Азербайджанские дипломаты продолжат работу в Львове - МИД

В связи с ситуацией в Украине, и возрастающей опасностью в Киеве, азербайджанские дипломаты переехали из украинской столицы во Львов, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Азербайджанские дипломаты, которые будут временно работать во Львове, продолжат свою деятельность по рассмотрению обращений соотечественников в Украине, в том числе по вопросам эвакуации», - говорится в сообщении.
Б.Рустамбеков
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