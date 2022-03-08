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Внешняя политика 08.03.2022 12:45

Азербайджанские дипломаты продолжат работу в Львове - МИД

В связи с ситуацией в Украине, и возрастающей опасностью в Киеве, азербайджанские дипломаты переехали из украинской столицы во Львов, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Азербайджанские дипломаты, которые будут временно работать во Львове, продолжат свою деятельность по рассмотрению обращений соотечественников в Украине, в том числе по вопросам эвакуации», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ЛЬВОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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