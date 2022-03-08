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Финансы 08.03.2022 14:48

Сеул запрещает транзакции с ЦБ РФ, ФНБ и РФПИ - WSJ

Южная Корея вслед за США и ЕС запретила транзакции с Центральным банком РФ, сообщает во вторник The Wall Street Journal.

"Со вторника южнокорейские транзакции с Банком России, а также Фондом национального благосостояния и Российским фондом прямых инвестиций должны быть прекращены", - цитирует издание выдержки из сообщения Минфина Южной Кореи.

Кроме того, министерство внесло в санкционный список Банк "Россия". Ранее в этот список были внесены еще семь российских банков.

По данным WSJ, Сеул также планирует присоединиться к ЕС и блокировать попавшие под санкции российские банки в системе SWIFT. Ожидается, что эта мера вступит в силу 13 марта.

На прошлой неделе власти Южной Кореи приняли решение запретить общественным и финансовым организациям страны поддерживать связи со всеми российскими банками, внесенными в санкционный список. Страна также обязалась ограничить экспорт стратегических и нестратегических товаров в Россию.

Вложения южнокорейских банков в Россию оцениваются в $1,47 млрд, напоминает WSJ

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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