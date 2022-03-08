Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.03.2022 13:23

Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал президента РФ Владимира Путина к диалогу, подчеркнув, что Украина готова говорить и искать компромиссы, но не готова капитулировать.

В интервью американскому телеканалу ABC News, отвечая на вопрос, готова ли Украина пойти на требования РФ для прекращения огня: изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; признать независимость т.н. "Л/ДНР", Зеленский сказал: "Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции".

"Потому что это не обо мне, это о людях, которые избрали меня. Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ", - добавил президент.

Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая "просит что-то на коленях, и мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом".

"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс", - сказал Зеленский.

В то же время, он подчеркнул, что ключевой вопрос – то, как люди на этих территориях будут жить , кто хочет быть частью Украины.

"Что должно быть сделано – Путин должен начать говорить, начать диалог, вместо того, чтобы жить в информационном шаре без кислорода. Я думаю, это то, где он находится", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ


Похожие новости


Российско-украинские переговоры не оправдали ожидания РФ Переговоры РФ и Украины завершились «небольшими подвижками» в вопросе гумкоридоров Глава Евросовета в разговоре с Путиным поднял тему гумкоридоров в Украине Китай против действий по обострению конфликта в Украине и за учет озабоченностей всех сторон - глава МИД КНР Главы МИД Турции, Украины и РФ проведут трехстороннюю встречу в Анталье Китай готов способствовать урегулированию украинского кризиса путем переговоров - глава МИД КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az