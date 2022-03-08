Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал президента РФ Владимира Путина к диалогу, подчеркнув, что Украина готова говорить и искать компромиссы, но не готова капитулировать.
В интервью американскому телеканалу ABC News, отвечая на вопрос, готова ли Украина пойти на требования РФ для прекращения огня: изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; признать независимость т.н. "Л/ДНР", Зеленский сказал: "Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции".
"Потому что это не обо мне, это о людях, которые избрали меня. Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ", - добавил президент.
Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая "просит что-то на коленях, и мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом".
"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс", - сказал Зеленский.
В то же время, он подчеркнул, что ключевой вопрос – то, как люди на этих территориях будут жить , кто хочет быть частью Украины.
"Что должно быть сделано – Путин должен начать говорить, начать диалог, вместо того, чтобы жить в информационном шаре без кислорода. Я думаю, это то, где он находится", - заявил он.
Азербайджанские дипломаты продолжат работу в Львове - МИД
Армянские НВФ в Карабахе подвергли позиции ВС Азербайджана обстрелу - Минобороны
Гасанов поручил ускорить применение в азербайджанской армии модели ВС Турции
Сеул запрещает транзакции с ЦБ РФ, ФНБ и РФПИ - WSJ
Японская платежная система JCB приостанавливает работу в России
"Уральские авиалинии" приостанавливают выполнение рейсов в Азербайджан
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 4,3 тыс. человек
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 447,8 млн
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 3 тыс. человек
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров