Японская платежная система JCB приостанавливает работу в России

Японская платежная компания JCB приостанавливает работу в России в связи с ситуацией на Украине, следует из сообщения компании.

"Ввиду трудностей, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, и непредвиденных обстоятельств в регионе, мы приняли решение приостановить деятельность сети JCB в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Карты JCB, выпущенные в России, больше не будут работать за рубежом. А все карты, выпущенные за пределами страны, больше не будут поддерживаться на территории РФ.

В воскресенье о приостановке работы на российском рынке заявили международные платежные компании Visa, Mastercard и American Express. С 00:01 мск 10 марта карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и приниматься к оплате в иностранных интернет магазинах. Внутри страны такие карты продолжат работать как обычно до истечения срока их действия, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт. Карты American Express перестанут работать как внутри страны, так и за рубежом.