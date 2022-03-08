Японская платежная система JCB приостанавливает работу в России

Японская платежная компания JCB приостанавливает работу в России в связи с ситуацией на Украине, следует из сообщения компании.
"Ввиду трудностей, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, и непредвиденных обстоятельств в регионе, мы приняли решение приостановить деятельность сети JCB в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Карты JCB, выпущенные в России, больше не будут работать за рубежом. А все карты, выпущенные за пределами страны, больше не будут поддерживаться на территории РФ.
В воскресенье о приостановке работы на российском рынке заявили международные платежные компании Visa, Mastercard и American Express. С 00:01 мск 10 марта карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и приниматься к оплате в иностранных интернет магазинах. Внутри страны такие карты продолжат работать как обычно до истечения срока их действия, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт. Карты American Express перестанут работать как внутри страны, так и за рубежом.
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