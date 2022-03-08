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СНГ 08.03.2022 15:14

Россия обошла Иран по числу лиц, оказавшихся под санкциями - статистика

Россия после волны ограничительных мер, принятых в последние дни западными странами, стала мировым лидером по числу лиц, находящихся под санкциями, обойдя по этому показателю Иран, свидетельствует статистика.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные санкционной базы данных Castellum.ai, с 22 февраля против российских юридических и физических лиц ввели 2778 новых ограничений, и в общей сложности их количество достигло 5530. Это больше, чем у Ирана (3616) который столкнулся с ограничениями в основном за свою ядерную программу и поддержку терроризма, Сирии (около 2600), Северной Кореи (примерно 2100). Подавляющее большинство санкций против России с 22 февраля введено против физических лиц (2427). В отношении юридических лиц введены 343 ограничения. Наиболее активны во введении санкций против России были Швейцария (568), ЕС (518), Франция (512), США (243).

"Это финансовая ядерная война и крупнейшее событие санкций в истории, - сказал Bloomberg Питер Пятецкий, бывший чиновник министерства финансов в администрациях Обамы и Трампа, соучредитель Castellum.ai. - Менее чем за две недели Россия превратилась из части мировой экономики в самую крупную мишень глобальных санкций и финансового изгоя".

Санкции против Ирана вводились волнами постепенно в течение последних примерно 40 лет, в отношении России - залпово, говорит аналитик санкционного направления информационной системы X-Compliance Ульяна Попова. США запрещают поставки нефти из Ирана, деятельность там иностранных компаний, тотальные ограничения введены в отношении финансового сектора иранской экономики, - с учетом этого в целом режим ограничений в отношении Ирана носит существенно более широкий характер, чем в отношении России. Надо также учитывать, сказала она, что экономика Ирана примерно в 4 раза меньше российской, и РФ - самая большая экономика, на которую когда-либо накладывались столь масштабные санкции.

По данным X-Compliance, всего различные экономические меры против России ввели более 40 стран. Под санкционным риском (с учетом "Правила 50%") находятся более 7 000 российских лиц (из них - более 2 500 физических лиц и более 4 500 компаний).

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Тэги: РОССИЯ, САНКЦИИ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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