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ТЭК 08.03.2022 16:00

Shell выйдет из всех проектов в РФ, прекратит закупки нефти, трубного газа и СПГ, закроет АЗС

Англо-голландская Shell plc во вторник объявила о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородных проектах, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ), говорится в сообщении компании.

"В качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской нефти. Она также закроет свои автозаправочные станции (АЗС) и производство авиационного топлива и смазочных материалов в России", - говорится в сообщении.

"В то же время, в тесном сотрудничестве с правительствами, мы меняем нашу цепочку поставок нефти, чтобы исключить российские объемы. Мы сделаем это как можно быстрее, но физическое расположение и наличие альтернатив означают, что это может занять несколько недель и приведет к снижению производительности на некоторых наших нефтеперерабатывающих заводах", - подчеркивает компания.

Как заявил глава Shell Бен ван Берден, "наши действия до сих пор основывались на непрерывных дискуссиях с правительствами о необходимости освободиться от поставок энергоресурсов из России, сохранив при этом энергоснабжение".

"Сегодняшние угрозы остановить трубопроводные потоки в Европу (в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что действия Европы подталкивают Россию к эмбарго на поставки газа по газопроводу "Северный поток 1" - ИФ) еще раз иллюстрируют трудный выбор и потенциальные последствия, с которыми мы сталкиваемся, когда пытаемся это сделать", - подчеркнул глава Shell.

По его словам, Shell немедленно прекратит покупать российскую нефть на спотовом рынке и не будет продлевать срочные контракты, закроет АЗС и завод по производству смазочных масел в РФ, начнет постепенный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.

Говоря об отказе от закупок газа, Shell отмечает, что "это сложная задача". "Изменение этой части энергосистемы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие источники энергии займет гораздо больше времени", - говорится в сообщении.

Ранее компания объявила о выходе из всех совместных предприятий с "Газпромом", а также закончить участие в проекте "Северный поток 2".

Однако покупка партии российской нефти с огромной скидкой вызвала критику в адрес компании, после чего, Shell заявила, что сделала это в отсутствие других источников, и пообещала направить прибыль, полученную от определенного количества российской нефти, в специальный фонд, чтобы "смягчить последствия, которые война оказывает на людей Украины".

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Тэги: РОССИЯ, SHELL, ВЫХОД


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