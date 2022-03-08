Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Хусейна Амира Абдуллахиана, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе разговора, стороны отметили важность проведения очередного заседания азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству которое состоится в Баку 9-10 марта», - сообщает МИД.

Министры также обсудили региональные вопросы, а также ситуацию в Украине.

Также состоялся обмен мнениями о ходе переговоров в Вене по ядерной программе Ирана, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков