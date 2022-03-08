Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.03.2022 17:24

Госсекретарь США заявляет о готовности НАТО противостоять любой угрозе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности НАТО к коллективной защите от любой угрозы.

"Президент Байден дал разрешение направить в Европу еще 7 тыс. военных и разместить дополнительные войска на восточном крыле НАТО. В том числе направили истребители для охраны воздушного пространства стран Балтии", - сказал он на пресс-конференции в Таллине во вторник.

"Как сказал президент Байден, мы защищаем каждый дюйм территории НАТО всеми силами нашей коллективной обороны. Наша приверженность статье 5 (устава НАТО) непоколебима: нападение на одного - это нападение на всех. Вместе с союзниками по НАТО мы готовы противостоять любой угрозе", - заявил Блинкен.

Пообещав увеличение помощи Украине, госсекретарь выразил тревогу в связи с положением мирного населения. "Все больше убитых и раненых. На сегодня уже 1,7 млн человек бежали из Украины, 700 тыс. человек - внутренние беженцы", - сказал Блинкен.

Он сообщил, что обсуждается возможность установления нефтяного эмбарго в отношении России. "Президент Байден говорил об этом с премьер-министром Великобритании и с президентом Франции. В то же время нужно сделать все, чтобы не быть энергозависимыми от России. Сейчас создается почва для таких изменений. Это означает продвижение к возобновляемой энергии и принятию прочих мер зеленого поворота", - отметил госсекретарь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БЛИНКЕН, НАТО, ГОТОВНОСТЬ


Похожие новости


Блинкен обещает и дальше оказывать помощь Украине Госсекретарь США считает необходимым сохранить дипотношения с РФ Блинкен отменил встречу с Лавровым Блинкен не понимает, зачем Казахстану потребовалась помощь сил ОДКБ Госсекретарь США пообещал премьеру Литвы поддержку в противостоянии давлению Китая Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az