Госсекретарь США заявляет о готовности НАТО противостоять любой угрозе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности НАТО к коллективной защите от любой угрозы.
"Президент Байден дал разрешение направить в Европу еще 7 тыс. военных и разместить дополнительные войска на восточном крыле НАТО. В том числе направили истребители для охраны воздушного пространства стран Балтии", - сказал он на пресс-конференции в Таллине во вторник.
"Как сказал президент Байден, мы защищаем каждый дюйм территории НАТО всеми силами нашей коллективной обороны. Наша приверженность статье 5 (устава НАТО) непоколебима: нападение на одного - это нападение на всех. Вместе с союзниками по НАТО мы готовы противостоять любой угрозе", - заявил Блинкен.
Пообещав увеличение помощи Украине, госсекретарь выразил тревогу в связи с положением мирного населения. "Все больше убитых и раненых. На сегодня уже 1,7 млн человек бежали из Украины, 700 тыс. человек - внутренние беженцы", - сказал Блинкен.
Он сообщил, что обсуждается возможность установления нефтяного эмбарго в отношении России. "Президент Байден говорил об этом с премьер-министром Великобритании и с президентом Франции. В то же время нужно сделать все, чтобы не быть энергозависимыми от России. Сейчас создается почва для таких изменений. Это означает продвижение к возобновляемой энергии и принятию прочих мер зеленого поворота", - отметил госсекретарь.
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в Украине
Алиев 10 марта совершит визит в Турцию
Алиев и Драги обсудили двухстороннее сотрудничество и Украину
ЕС к концу года намерен на 2/3 снизить зависимость от российского газа - Еврокомиссия
Страны Балтии планируют отключиться от российской электросети ранее 2025 года
США готовятся ввести запрет на поставки в страну энергоносителей из России
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 4,3 тыс. человек
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 447,8 млн
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров