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Внешняя политика 08.03.2022 16:51

Алиев 10 марта совершит визит в Турцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг 10 марта совершит визит в Турцию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом президент Турции сообщил во вторник на встрече с группой женщин-руководителей местных администраций.

"Вслед за завтрашним визитом в Турцию президента Израиля Ицхака Герцога в четверг Турцию посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев", -цитирует Эрдогана "Анадолу".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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