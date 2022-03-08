Алиев 10 марта совершит визит в Турцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг 10 марта совершит визит в Турцию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом президент Турции сообщил во вторник на встрече с группой женщин-руководителей местных администраций. "Вслед за завтрашним визитом в Турцию президента Израиля Ицхака Герцога в четверг Турцию посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев", -цитирует Эрдогана "Анадолу".

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