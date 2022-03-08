Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.03.2022 17:45

Столтенберг сообщил об усилении восточного фланга НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс значительно усилил присутствие на восточных границах.

"В состоянии повышенной готовности сейчас находятся 130 самолетов, более 200 кораблей от высоких полярных широт до Средиземноморья", - сообщил он во вторник в Риге на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

По словам Столтенберга, "в регионе дополнительно размещены тысячи военнослужащих".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ВОСТОК, ФЛАНГ, УСИЛЕНИЕ


Похожие новости


Решения НАТО о размещении боевых групп на востоке Европы еще нет - Столтенберг В НАТО считают пропорциональными меры по укреплению своего «восточного фланга» НАТО необходимо более ощутимое присутствие на востоке - Расмуссен НАТО должна ответить, соответствует ли наращивание сил альянса на востоке Европы существующим договоренностям - Лавров Расширение НАТО на Восток подстегивает психологию прифронтовых государств - Грушко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az