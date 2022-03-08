Столтенберг сообщил об усилении восточного фланга НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс значительно усилил присутствие на восточных границах.
"В состоянии повышенной готовности сейчас находятся 130 самолетов, более 200 кораблей от высоких полярных широт до Средиземноморья", - сообщил он во вторник в Риге на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
По словам Столтенберга, "в регионе дополнительно размещены тысячи военнослужащих".
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