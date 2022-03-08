США готовятся ввести запрет на поставки в страну энергоносителей из России

Вашингтон в течение вторника готовится ввести запрет на закупки энергоносителей из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с сутью дела.

По словам собеседников агентства, запрет затронет нефтяную, угольную сферы, а также СПГ.

Bloomberg подчеркивает, что решение принималось в консультациях с европейскими партнерами.

Представители Совета по национальной безопасности Белого дома отказались давать комментарии по этому вопросу, отмечает агентство.