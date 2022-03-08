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ТЭК 08.03.2022 18:06

США готовятся ввести запрет на поставки в страну энергоносителей из России

Вашингтон в течение вторника готовится ввести запрет на закупки энергоносителей из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с сутью дела.

По словам собеседников агентства, запрет затронет нефтяную, угольную сферы, а также СПГ.

Bloomberg подчеркивает, что решение принималось в консультациях с европейскими партнерами.

Представители Совета по национальной безопасности Белого дома отказались давать комментарии по этому вопросу, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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