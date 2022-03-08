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08.03.2022 18:42

Спикеры парламентов стран Балтии высказались за прием Украины в ЕС

Председатели парламентов Латвии, Литвы и Эстонии выступили во вторник с заявлением в поддержку вступления Украины в Европейский союз.

"Мы приветствуем официальную заявку Украины на вступление в Европейский Союз в качестве полноправного члена", - говорится в заявлении.

"Быстрый ответ на заявку Украины на членство в Европейском Союзе будет также означать поддержку собственной жизнеспособности, безопасности и стабильности Европейского Союза", считают спикеры.

Они призвали руководителей своих стран и других государств Евросоюза "предпринять практические шаги для предоставления Украине членства в ЕС".

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля обратился к ЕС с просьбой принять страну в Евросоюз в ускоренном порядке. С аналогичной просьбой затем обратились также власти Молдавии и Грузии.

В то же время не все члены ЕС поддерживают просьбу Украины.

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Тэги: БАЛТИЯ, СПИКЕРЫ, УКРАИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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