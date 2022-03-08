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Здравоохранение 08.03.2022 19:05

В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 276 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 789 тыс. 757, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 149 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек (накануне - 13 ). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 547 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 776 тыс. 514 человек (+ 808 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 696 человека.

За сутки медики провели 4 тыс. 142 тестов на коронавирус против 3 тыс. 512 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 607 тыс. 460 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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