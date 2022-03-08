ЕС к концу года намерен на 2/3 снизить зависимость от российского газа - Еврокомиссия

ЕС к концу этого года намерен на две трети сократить потребление газа из России, заявил во вторник первый зампред Европейской комиссии Франс Тиммерманс.
"К концу этого года мы сможем заместить 2/3 от общего объема, который импортируется из России. Таким образом, закончится наша чрезмерная зависимость (от российского газа - ИФ), и это даст нам больше возможностей для маневра", - сказал он.
"Достичь этого чертовски сложно, но возможно, если мы хотим двигаться дальше быстрее, чем прежде", - подчеркнул Тиммерманс.
"План отказа ЕС от российского газа базируется на двух пунктах. Во-первых, мы диверсифицируем поставки, мы также можем увеличить производство и импорт возобновляемого водорода. Параллельно мы должны убыстрить переход к чистой энергетике", - отметил высокопоставленный представитель Европейской комиссии.
Кроме того, Тиммерманс посоветовал жителям стран ЕС обратить внимание на энергопотребление и стараться снизить его, в частности, путем снижения обогрева в домах.
"Ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, указывает на то, насколько мы сильны, реагируя на Россию. Понижая температуру в вашем доме, если возможно, вы можете значительно способствовать снижению потребления энергии, и сделать нас еще более сильными перед Россией", - предложил Тиммерманс.
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