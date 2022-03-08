Правительство Эстонии упростило прием беженцев с Украины

Эстония упрощает процедуру получения вида на жительство для беженцев с Украины, с 9 марта они могут подать ходатайство о ВНЖ за один день. Соответствующее распоряжение приняло во вторник правительство республики.
"Сегодняшнее решение правительства поможет сократить бюрократию для травмированных случившимся военных беженцев из Украины. Это позволит им проще и быстрее адаптироваться к жизни в Эстонии", - передала пресс-служба правительства слова премьер-министра Кайи Каллас (Kaja Kallas).
Согласно распоряжению, беженец с Украины может ходатайствовать о предоставлении временной защиты в форме вида на жительство на год, а затем продлить этот срок, пояснило правительство.
На находящихся под временной защитой лиц, а также близких к ним распространяются такие услуги, как размещение и питание, медицинское страхование, им предоставляется право работать в Эстонии, детям обеспечивается доступ к дошкольному и основному образованию.
Беженцам полагается прожиточное пособие, другие денежные пособия, например, семейные. Все нуждающиеся в помощи имеют право на получение неотложной социальной помощи, они могут бесплатно участвовать в программах изучения языка и адаптации.
С 27 февраля в Эстонию прибыло более 7 тыс. украинцев, в том числе 2610 детей. До сих пор большая часть беженцев приезжала в Эстонию к близким или знакомым. Ранее сообщалось, что Эстония готова принять до 10 тыс. беженцев.
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