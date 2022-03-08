Байден объявил о решении запретить импорт в США нефти, газа, энергии из РФ

США прекращают закупать энергоресурсы из России, заявил во вторник американский президент Джо Байден.
"Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные сектора российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах", - заявил он, выступая перед журналистами.
"Эта мера получила большую поддержку обеих партий в конгрессе, и, я надеюсь, у всего американского народа", - отметил он.
При этом президент США признал, что это решение не пройдёт бесследно для американских потребителей.
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