Журналисты The New York Times на время покинут Россию

Американская газета The New York Times решила на время вывезти из России своих журналистов в связи с новым законом о распространении фейковых новостей о Вооруженных силах РФ, сообщил заместитель главного редактора издания Клиффорд Леви.
"Мы работали с юрконсультантами, службами безопасности и нашей командой крайне опытных журналистов в регионе, чтобы понять потенциальные последствия этого последнего маневра (закона о фейках - ИФ). Чтобы защитить сотрудников нашей редакции, пока что мы вывозим их из страны. Мы надеемся вернуть их так скоро, как это будет возможно, и внимательно следим за ситуацией", - говорится в заявлении помощника главного редактора международного отдела The New York Times Майкла Слэкмана, которое опубликовал Леви в Twitter.
В заявлении отмечается, что The New York Times продолжит освещать события в Украине.
В связи с принятием этого закона о приостановке своей работы заявили ряд СМИ, в том числе RAI, BBC, CNN, CBS, Bloomberg.
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