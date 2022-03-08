США продолжат предоставлять Украине помощь - Байден

США продолжат предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, а также экономическую и гуманитарную помощь, заявил президент США Джо Байден во вторник.

"Я призвал конгресс принять пакет помощи Украине на $12 млрд, о котором я просил ранее... И мы продолжим предоставлять помощь в сфере безопасности, экономическую помощь и гуманитарную помощь", - заявил Байден во время выступления в Белом доме.

Президент также отметил, что США сотрудничают с гуманитарными организациями, чтобы доставлять на Украину воду, еду и медикаменты, а также предоставляют поддержку украинцам, покинувшим страну.