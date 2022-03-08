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ТЭК 08.03.2022 21:55

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г $82,87/барр. до $105,22/барр

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $82,87/барр. до $105,22/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $68,48/барр. до $88,98/барр.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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