Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г $82,87/барр. до $105,22/барр

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $82,87/барр. до $105,22/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $68,48/барр. до $88,98/барр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».