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ТЭК 08.03.2022 22:17

Лондон планирует поэтапно отказаться от закупки нефти и нефтепродуктов из России

Власти Великобритании заявили о намерении постепенно отказаться от закупок российской нефти, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.

В документе отмечается, что отказ будет осуществляться постепенно в течение нескольких ближайших месяцев.

"Отказ от импорта не будет незамедлительным, это позволит Великобритании заручиться временем, чтобы наладить цепочки поставок, поддержать промышленность и потребителей", - говорится в пресс-релизе.

"Великобритания тесно работает с США и ЕС, другими партнерами над тем, чтобы покончить с энергозависимостью от России", - подчеркивается в документе.

Ранее во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленного собеседника сообщило, что эта мера затронет и продукты переработки, в частности, дизель. При этом она не будет применима к поставкам в Великобританию российского природного газа.

"Запрет на поставку российской нефти скажется на ценах на энергию в Великобритании", - отмечает Bloomberg.

По оценкам агентства, основанным на ежемесячных данных Национального статистического управления Великобритании, в прошлом году британский импорт нефти из России оценивался суммой примерно в 4 млрд фунтов стерлингов ($5,3 млрд). Импорт нефти и продуктов переработки из России составил в Великобритании 13,4% от общего объема импорта этих видов продукции.

Ранее во вторник президент США Джо Байден заявил о том, что страна прекращает закупать энергоресурсы из России.

"Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные сектора российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах", - сказал он, выступая перед журналистами.

"Эта мера получила большую поддержку обеих партий в конгрессе, и, я надеюсь, у всего американского народа", - отметил он.

При этом президент США признал, что это решение не пройдёт бесследно для американских потребителей.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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