Путин подписал указ об ограничениях на вывоз из РФ и ввоз продукции и сырья

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, говорится:

"Обеспечить до 31 декабря 2022 г" применение следующих специальных экономических мер:

а) запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации;

б) ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации.

2. Установить, что меры, предусмотренные пунктом 1 настоящего Указа, не применяются в отношении продукции и (или) сырья, вывозимых /за пределы территории Российской Федерации и (или) ввозимых на территорию Российской Федерации гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования".

З. Наделить Правительство Российской Федерации полномочием по определению особенностей применения мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа, в отношении некоторых видов продукции и (или) сырья, а также в отношении отдельных юридических лиц и (или) физических лиц.

Правительству Российской Федерации в 2-дневный срок определить перечни иностранных государств, необходимые для применения мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования".

Указ подписан в дополнение к мерам, предусмотренным указами от 28 февраля "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и от 1 марта "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ".