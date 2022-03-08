McDonald`s временно закроет рестораны в РФ

McDonald`s принял решение временно закрыть все рестораны в РФ и приостановить операции на российском рынке.

Компания понимает, какое влияние это решение окажет на местных сотрудников и партнеров, поэтому она поддержит их, в частности, продолжит выплачивать зарплаты, говорится в обращении CEO McDonald`s Corp. Криса Кемпчински, опубликованном на сайте компании.

В РФ у McDonald`s 850 ресторанов быстрого обслуживания, 62 тыс. сотрудников и сотни локальных поставщиков и партнёров.