McDonald`s временно закроет рестораны в РФ

McDonald`s принял решение временно закрыть все рестораны в РФ и приостановить операции на российском рынке.
Компания понимает, какое влияние это решение окажет на местных сотрудников и партнеров, поэтому она поддержит их, в частности, продолжит выплачивать зарплаты, говорится в обращении CEO McDonald`s Corp. Криса Кемпчински, опубликованном на сайте компании.
В РФ у McDonald`s 850 ресторанов быстрого обслуживания, 62 тыс. сотрудников и сотни локальных поставщиков и партнёров.
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