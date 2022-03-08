ЕС должен сократить зависимость от российских источников энергии уже к следующей зиме - ЕК

Евросоюз с наступлением тепла может быть спокойным относительно завершения зимнего сезона, но необходимо приготовиться к будущей зиме, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

"В любом случае Европа должна приготовиться к прекращению снабжения (российским газом - ИФ). Есть различные сценарии прекращения: частичное или полное", - сказала еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Страсбурге.

Симсон вместе с исполнительным заместителем председателя ЕК Франсом Тиммермансом докладывала об итогах заседания Еврокомиссии, посвященного энергетической безопасности ЕС и снижению зависимости Евросоюза от российских энергоносителей.

По ее словам, это совещание было, как никогда, важным и целенаправленным. Она напомнила, что вопросы диверсификации снабжения и снижения зависимости от РФ поднимаются в ЕС, начиная с 2009 года, "когда Россия перекрывала газ для Украины".

Последние события на Украине, продолжила Симсон, ускорили процесс поиска путей снижения энергетической зависимости от России. Стало совершенно очевидным, что "мы должны улучшить наши энергетические системы и сделать наши страны менее зависимыми от российских ископаемых источников", сказала она.

"Благодаря нашим усилиям, мы улучшили ситуацию, но, несмотря на это, еще далеки от цели", - отметила член ЕК, добавив, что эти усилия надо умножить для сокращения такой зависимости.

Она признала, что "нельзя всё сделать одним днём", но сейчас важно приготовиться к будущей зиме. "Нужно, чтобы в начале следующей зимы наши запасы были полны. Наши хранилища должны быть полными, по меньшей мере на 90%, до начала отопительного сезона будущей зимы. И нужно, чтобы все критические инфраструктуры были в рабочем состоянии", - сказала Симсон.

При этом она признала, что вопрос заполнения хранилищ связан с проблемой собственности. Журналисты также задавали ей вопросы, как Еврокомиссия рассчитывает заставить частных владельцев хранилищ заполнять их по баснословным ценам на газ, тогда как продавать его в дальнейшем придется, возможно, по ощутимо более низким ценам.

По мнению Симсон, резервы газа должны быть отнесены к критическим инфраструктурам. Она допускает "пересмотр структуры собственности" этих резервов и считает необходимым снизить влияние владельцев хранилищ из третьих стран.

Вместе с тем член Еврокомиссии заявила: "Складирование газа - это не универсальная панацея. Мы должны искать альтернативные источники, другие возможности снабжения газом".

"Нужно также стремиться диверсифицировать источники снабжения, как и улучшать инфраструктуру, все это для того, чтобы избавляться от российского газа. Уже есть новые дополнительные энергетические источники, но мы пока не готовы полностью отказаться от газа, поэтому надо искать энергоносители в других местах, помимо России. Нужно также стремиться найти альтернативы и больше рассчитывать на экономию энергии", - сказала еврокомиссар по энергетике.