Минэнерго США ожидает падение добычи нефти в РФ в марте-апреле

Добыча нефти в России может существенно снизиться в ближайшие месяцы на фоне введенных санкций, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

По данным ведомства, добыча нефти в РФ в феврале составила 11,3 млн баррелей в сутки, однако из-за введенных ограничений она может снизится в марте на 0,25 млн б/с, в апреле - на 0,5 млн б/с.

"Добыча временно снизится, поскольку некоторые грузоотправители воздерживаются от вывоза сырой нефти из России, в основном из-за текущих санкций или ожидания дополнительных. Хотя российские мощности по добыче и экспорту сырой нефти будут по-прежнему доступны, существует значительная неопределенность в отношении того, в какой степени страны будут продолжать импортировать сырую нефть и нефтепродукты из РФ", - сообщается в отчете.

В министерстве предполагают, что на фоне снижения экспорта произойдет быстрое заполнение нефтехранилищ, что, вероятно, потребует остановки производства.

При этом ведомство также отмечает, что большая часть российской нефти будет экспортироваться, но понадобится время на установление новых торговых путей и поиска других покупателей.