ЕК не ждет продовольственного кризиса

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс не считает, что из-за роста цен на газ стоит закрывать в ЕС предприятия по производству химических удобрений и не видит причин для продовольственного кризиса.
"Мы должны поддержать европейскую промышленность, включая особо энергопотребляющие отрасли. И мы должны помочь им обратиться к возобновляемым источникам энергии", - заявил во вторник зампред ЕК на пресс-конференции в Страсбурге.
Тиммерманса просили прокомментировать появляющиеся в Европе опасения относительно того, что потребляющие газ в больших объемах заводы по производству химических удобрений не выдержат нынешних цен газового рынка и будут вынуждены закрыться, а это способно повлиять на сельскохозяйственное производство.
По мнению зампреда Еврокомиссии, у энергопотребляющих отраслей появляется "возможность, которой надо воспользоваться".
"Экономика, построенная на водородном топливе, позволит снабдить энергией эти предприятия, которые потребляют ее в больших объемах, особенно для производства химических удобрений, использовать которые в меньшем количестве мы призываем наших сельхозпроизводителей, но совсем без которых обойтись невозможно", - продолжил Тиммерманс.
По его словам, "речь идет о более конструктивном подходе, чем просто избавиться от некоторых видов промышленности".
"Нужно, чтобы эти энергопотребляющие отрасли сами обновлялись и использовали источники возобновляемой энергии", - полагает зампред ЕК.
"Что касается продовольственной безопасности, я не думаю, что есть риск для Европы. Мы можем гарантировать наши потребности в продовольствии", - сказал Тиммерманс, признав при этом рост цен на продукты питания.
"Есть рост цен на продовольствие, это ясно. Это то, что мы наблюдали в последние недели", - отметил он.
Однако, по его словам, Европейский союз может дать совместный ответ на этот вызов, как он ответил на вызов пандемии коронавируса. Справляться каждой стране ЕС индивидуально с этой проблемой, считает высокопоставленный чиновник Евросоюза, будет гораздо сложнее. Необходимо найти "совместные решения на европейском уровне для этого вызова, общего для Европы", сказал Тиммерманс, не объясняя, какими могут быть эти решения.
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