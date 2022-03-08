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Дальнее зарубежье 08.03.2022 23:09

Саммит ЕС обсудит 10-11 марта украинский кризис и его последствия

Председатель Европейского совета Шарль Мишель направил лидерам стран ЕС письмо-приглашение на саммит Европейского союза в Версале (Франция) 10 и 11 марта.

"Европейский союз и его государства-члены оказывают скоординированную гуманитарную, политическую, финансовую и материальную поддержку Украине. Государства-члены также проявляют огромную солидарность, принимая бесчисленное количество людей, спасающихся от войны. Этот конфликт и его последствия будут в центре нашей неформальной встречи в Версале 10 и 11 марта, которую любезно примет у себя президент Макрон", - написал Мишель в послании, опубликованном в Брюсселе во вторник вечером.

"В последние годы, столкнувшись с многочисленными кризисами и вызовами, мы вместе работали над амбициозной стратегической повесткой. В свете недавних событий как никогда важно, чтобы мы предприняли решительные шаги по укреплению нашего суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций", - говорится в письме председателя Евросовета.

Мишель предложил главам государств и правительств стран ЕС на встрече в Версале "сосредоточиться на трех конкретных вопросах, а именно: укреплении нашего оборонного потенциала; снижении нашей энергетической зависимости, в частности, от российских газа, нефти и угля; и создании более надежной экономической базы".

"Наша цель в первый день - сосредоточиться на ситуации на Украине, а также на обороне и энергетике. 11 марта наше утреннее заседание и рабочий обед в присутствии председателя Европейского центрального банка и председателя Еврогруппы будут посвящены нашей новой модели роста и инвестиций", - объяснил Мишель порядок работы саммита.

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Тэги: ЕС, САММИТ, УКРАИНА, КРИЗИС


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