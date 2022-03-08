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Дальнее зарубежье 08.03.2022 23:22

Джонсон заявил о необходимости разработки плана Маршалла для Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил лидерам стран Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия и Чехия), что необходимо разработать "план Маршалла для Украины", чтобы помочь восстановить страну, сообщает Financial Times.

"После саммита во вторник между Великобританией и четырьмя странами Вышеградской группы - Чешской Республикой, Венгрией, Польшей и Словакией - один из участников встречи сказал, что рефреном (встречи) пяти лидеров было "мы можем восстановить Украину", хотя точные детали того, как такие усилия по реконструкции могут быть профинансированы, все еще находятся на очень ранней стадии (обсуждения)", - говорится в статье на сайте издания во вторник.

Отмечается, что союзники Джонсона заявили: одним из источников финансирования плана может быть конфискация и продажа лондонской собственности подсанкционных олигархов, связанных с руководством России.

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Тэги: УКРАИНА, ДЖОНСОН, ПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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