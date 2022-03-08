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Внешняя политика 08.03.2022 23:37

Представитель премьера Великобритании по Азербайджану прибыла в Баку

Торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане, баронесса Эмма Николсон во вторник прибыла с визитом в Баку.

«Салам, Баку! Рада вернуться в Азербайджан накануне 30-летия установления дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Азербайджаном», - написала Николсон в своем аккаунте в твиттере.

Николсон еще в декабре 2021 года анонсировала, что в марте 2022 года посетит с визитом Азербайджан.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТОРГПРЕД, ВИЗИТ

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