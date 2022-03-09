Япония не исключает выхода из сахалинских нефтегазовых проектов

Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил в среду, что Токио может рассмотреть возможность выхода из нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Он сказал на заседании парламента в среду, что Токио может пойти на такой шаг, если он будет способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины.

Накануне министр заявил, что "Сахалин-1" и "Сахалин-2" "будут фактически заморожены" после того, как о планах выйти из них объявили Exxon Mobil и Shell. Тем не менее, Хагиуда отметил, что "если санкции против России не окажут на нее существенного влияния", то это "было бы бессмысленно".

Японские торговые фирмы Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, владеющие долями в проекте "Сахалин-2", заявили, что проект продолжает функционировать, и не подтвердили, что планируют выход из него, сообщают СМИ из Токио.

Аналогичную позицию занял японский консорциум Oil and Gas evelopment (SODECO) в отношении своего участия в проекте "Сахалин-1", говорится в сообщениях.