Япония не исключает выхода из сахалинских нефтегазовых проектов

Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил в среду, что Токио может рассмотреть возможность выхода из нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
Он сказал на заседании парламента в среду, что Токио может пойти на такой шаг, если он будет способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины.
Накануне министр заявил, что "Сахалин-1" и "Сахалин-2" "будут фактически заморожены" после того, как о планах выйти из них объявили Exxon Mobil и Shell. Тем не менее, Хагиуда отметил, что "если санкции против России не окажут на нее существенного влияния", то это "было бы бессмысленно".
Японские торговые фирмы Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, владеющие долями в проекте "Сахалин-2", заявили, что проект продолжает функционировать, и не подтвердили, что планируют выход из него, сообщают СМИ из Токио.
Аналогичную позицию занял японский консорциум Oil and Gas evelopment (SODECO) в отношении своего участия в проекте "Сахалин-1", говорится в сообщениях.
Представитель премьера Великобритании по Азербайджану прибыла в Баку
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 449,7 млн - университет Хопкинса
McDonald`s временно закроет рестораны в РФ
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
США направляют две батареи ЗРК Patriot в Польшу - представитель EUCOM
США не могут прикрыть Украину «Железным куполом», но продолжат рассматривать расширение военной помощи
Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с президентом США
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров