Министр обороны США обсудил с европейскими коллегами укрепление восточного фланга НАТО в связи с Украиной

Американский министр обороны Ллойд Остин провел по отдельности телефонные беседы с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом, Франции Флоранс Парли и Словакии Ярославом Надем, обсудил вопросы координации усилий по укреплению восточного фланга НАТО, сообщил Пентагон.

В сообщении говорится, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины "и то, как союзники могут укрепить Восточный фланг НАТО".

Они "обязались тесно координировать помощь в области безопасности в поддержку Вооруженных сил Украины", - отметила пресс-служба Минобороны США.