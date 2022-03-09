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Дальнее зарубежье 09.03.2022 09:46

Министр обороны США обсудил с европейскими коллегами укрепление восточного фланга НАТО в связи с Украиной

Американский министр обороны Ллойд Остин провел по отдельности телефонные беседы с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом, Франции Флоранс Парли и Словакии Ярославом Надем, обсудил вопросы координации усилий по укреплению восточного фланга НАТО, сообщил Пентагон.

В сообщении говорится, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины "и то, как союзники могут укрепить Восточный фланг НАТО".

Они "обязались тесно координировать помощь в области безопасности в поддержку Вооруженных сил Украины", - отметила пресс-служба Минобороны США.

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