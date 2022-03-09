Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с президентом США

Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщает The Wall Street Journal.

По данным осведомленных источников издания, Белый дом пытался организовать отдельные телефонные звонки между Байденом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и шейхом ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом. Однако оба лидера отказались говорить с президентом США.

Тем временем, отмечает издание, на прошлой неделе были организованы телефонные переговоры между принцем и шейхом с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как заявили газете официальные лица, отношения США с двумя странами Персидского залива остаются напряженными из-за отсутствия поддержки администрации Байдена в войне в Йемене и возобновления переговоров по ядерной сделке с Ираном.

Саудовская Аравия также настаивает на юридическом иммунитете в США для принца Мухаммеда, которого обвиняют в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Кроме того, издание отмечает, что Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что не будут добывать больше нефти, чем согласовано ОПЕК и возглавляемой Россией организацией стран-экспортеров нефти.