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Дальнее зарубежье 09.03.2022 10:19

США не могут прикрыть Украину «Железным куполом», но продолжат рассматривать расширение военной помощи

Создание на территории Украины системы ПВО "Железный купол" связано со значительными трудностями, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате по Украине.

В ответ на соответствующий вопрос одного из сенаторов Нуланд пояснила, что развертывание "Железного купола" может быть затруднено, поскольку для этого требуется подготовка и умение разместить его.

В то же время, по ее словам, рассматривается возможность использования других систем ПВО.

Система "Железный купол" установлена и эффективно используется в Израиле.

Чиновник отметила, что США продолжают изучать возможности расширения военной помощи Украине ужесточения санкций против РФ.

Она подчеркнула, что Соединенным Штатам "следует продолжать оказывать на Россию экономическое давление".

В частности, она коснулась проекта газопровода "Северный поток 2" и заявила, что "Северный поток 2" теперь мертв", сравнив его с "грудой металла на морском дне".

"Я не думаю, что этот проект когда-нибудь будет возрожден", - подчеркнула дипломат.

Нуланд также заявила, что США "следует рассмотреть" вопрос о включении России в американский список стран-спонсоров терроризма.

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