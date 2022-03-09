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Дальнее зарубежье 09.03.2022 10:31

США направляют две батареи ЗРК Patriot в Польшу - представитель EUCOM

США направляют две батареи ЗРК (зенитно-ракетные комплексы) Patriot в Польшу для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и НАТО, сообщил представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.

"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Patriot в Польшу", - цитирует телеканал CNN Миллера.

"Это разумная мера защиты сил, которая лежит в основе нашей приверженности Пятой статье (устава НАТО - ИФ) и никоим образом не будет поддерживать какие-либо наступательные операции", - отметил он.

Уточняется, что каждый шаг, который будет предпринят, "направлен на сдерживание агрессии и успокоение наших союзников".

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Тэги: США, ПОЛЬША, PATRIOT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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