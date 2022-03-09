Unilever останавливает инвестиции, экспорт в РФ

Британо-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, приостанавливает инвестиции в РФ.
"Мы приостановили импорт нашей продукции из России и экспорт в Россию, остановим расходы на медиа и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну", - говорится в заявлении CEO Unilever Алана Джоупа, опубликованном на сайте компании.
При этом компания продолжит поставлять на российский рынок продукты питания и средства личной гигиены местного производства.
"Мы присоединяемся к призывам прекратить войну и надеемся, что мир, права человека и верховенство закона в мире восторжествуют", - заявил Джоуп.
Unilever выпускает продукцию под марками Lipton, Dove, Vaseline, Cif, Signal, Domestos, Rexona AXE, "Чистая линия", "Бархатные ручки", "Инмарко" и др. В РФ компании принадлежат завод по выпуску мороженого в Тульской области, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметики в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.
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