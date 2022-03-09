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Финансы 09.03.2022 09:32

Starbucks останавливает работу в РФ

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приостанавливает бизнес в России, включая поставки в страну своей продукции.

"Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня приняли решение приостановить деловую активность в РФ, включая отгрузки всей продукции Starbucks. Наш лицензионный партнер согласился приостановить работу кофеен и оказать поддержку почти 2 тыс. сотрудникам", - говорится в заявлении CEO Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.

В РФ сеть Starbucks объединяет 130 кофеен, которыми управляет партнёр компании (оператор российской сети - ООО "Кофе Сирена"). Первая кофейня Starbucks в России была открыта в 2007 году.

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