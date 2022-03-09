Нефть дорожает на фоне запрета США импортировать российские энергоресурсы

Цены на нефть эталонных марок активно повышаются утром в среду после того, как днем ранее администрация американского президента Джо Байдена запретила импортировать в страну энергоресурсы из РФ на фоне военного конфликта в Украине.
"Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные секторы российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии... Эта мера получила большую поддержку обеих партий в конгрессе, и, я надеюсь, у всего американского народа", - заявил Байден, выступая перед журналистами.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в среду составляет $130,87 за баррель, что на $2,89 (2,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $4,77, до $127,98 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $126,06 за баррель, что на $2,36 (1,91%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов поднялась на $4,3, до $123,7 за баррель.
В 2021 году США импортировали из РФ около 672 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что составляет примерно 8% от общего объема, согласно данным Lipow Oil Associates.
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