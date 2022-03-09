Судоходство в районе морских портов РФ сократилось на треть - WSJ

Судоходство вблизи российских морских портов сократилось на треть после начала конфликта на Украине, что свидетельствует о том, как санкции и уход глобальных компаний из России бьют по экономике страны, пишет газета The Wall Street Journal.
WSJ ссылается на платформу Project44 (анализирует информацию о цепочках поставок), по данным которой, количество судов вблизи российских портов сократилось на 30% после введения западных санкций в прошлом месяце.
Кроме того, согласно отдельным данным провайдера Windward (специализируется на морских перевозках), в понедельник количество российских судов в ожидании работы было на треть больше по сравнению с 28 февраля. Рост указывает на то, что иностранный бизнес все чаще не желает иметь дело с российскими компаниями, полагают в Windward.
Снижение активности вблизи портов и среди российских судов происходит после того, как США и их союзники ввели санкции в отношении российского бизнеса, чиновников и олигархов, и многие западные компании покидают страну.
Газета напоминает, что несколько крупнейших морских перевозчиков, включая Maersk (Дания) и MSC (Швейцария), приостановили сервисы на российские порты. Великобритания и несколько портов в других странах ввели запреты, связанные с заходом в их порты российских судов.
"Компании, которые хотят защитить себя от финансовых и юридических рисков, должны обращать внимание не только на флаг, под которым зарегистрировано судно, но и на структуру его собственности и последние смены судовладельцев", - считают в Windward.
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