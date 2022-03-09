Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 март сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 9 март ЦБА установил на уровне 1,856 манат/1EUR (5 март - 1,8578 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 март установил на уровне 0,0131 манат/1RUB (5 март - 0,0138 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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