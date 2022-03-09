Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 449,7 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 449 млн 742 тыс. 231, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 17 тыс. 742 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 369 тыс. 7 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 961 тыс. 843.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 42 млн 975 тыс. 883, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 тыс. 355.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 млн 152 тыс. 318 человек, из них скончались 653 тыс. 134.
На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 млн 346 тыс. 927 инфицированных и 140 тыс. 642 умерших.
По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 774,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 955 человек, Индии - 367, Бразилии - 3 тыс. 36, Франции - 2 тыс. 131.
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