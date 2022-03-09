Азербайджанская нефть подорожала до $135,99 за баррель

Цена на азербайджанскую легкую нефть марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF, выросла на $7,28 - до $135,99 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.
"Азербайджанская нефть марки "Azeri LT CIF" за последние сутки подорожала на 5,65% ($7,28) - до $135,99 за баррель", - сказал источник.
При изменении цен на прочие сорта нефти меняется и стоимость азербайджанской легкой нефти. С учетом того, что Azeri Light относится к легким и низко сернистым сортам нефти, по отношению к Brent она продается с премией и стоит дороже.
Цена на Brent на момент закрытия торгов во вторник составила $125,41 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на 2022 год средняя цена на нефть заложена в $50 за баррель.
Самая низкая цена на азербайджанскую нефть - $15,81 за баррель - была зафиксирована 21 апреля 2020 года, самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.
В 2021 году средняя цена на азербайджанскую нефть марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в 2021 году составила $71,6/бар ($43,7/бар в 2020 г).
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.
На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.
Н.Аббасова
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