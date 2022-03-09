Нацбанк Казахстана не исключает превышения инфляцией прогнозов

Инфляция в Казахстане может превысить прогноз в 6-6,5% в 2022 году, сообщила пресс-служба Национального банка республики в среду.

"Инфляция, по оценке Национального банка, будет складываться выше предыдущих прогнозов. Основной причиной более высокой динамики инфляции выступает перенос ослабления обменного курса тенге во внутренние цены ввиду высокой доли импорта в потреблении непродовольственных товаров", - говорится в распространенном сообщении регулятора.

Нацбанк также прогнозирует усиление внешнего инфляционного фона на фоне ожидаемого ускорения инфляции в России и повышенного инфляционного давления в мире из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы.

Ранее отмечалось, что Нацбанк продолжает принимать меры по обеспечению стабильности макроэкономической ситуации и на финансовом рынке Казахстана.

В феврале 2022 года годовая инфляция выросла до 8,7% (в январе 2022 года - 8,5%) на фоне роста цен по всем компонентам инфляции.

В сообщении пресс-службы говорится, что нынешняя геополитическая и внешняя экономическая обстановка усложняют подготовку полноценных прогнозов Нацбанка.

Ранее Национальный банк ожидал замедления инфляции до уровня 6-6,5% в 2022 году.