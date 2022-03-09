Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.856 RUR   0.0131 GBR   2.2303 TRY   0.1171

Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 121.00 +1.60 Brent 125.41 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 09.03.2022 15:22

Нацбанк Казахстана не исключает превышения инфляцией прогнозов

Инфляция в Казахстане может превысить прогноз в 6-6,5% в 2022 году, сообщила пресс-служба Национального банка республики в среду.

"Инфляция, по оценке Национального банка, будет складываться выше предыдущих прогнозов. Основной причиной более высокой динамики инфляции выступает перенос ослабления обменного курса тенге во внутренние цены ввиду высокой доли импорта в потреблении непродовольственных товаров", - говорится в распространенном сообщении регулятора.

Нацбанк также прогнозирует усиление внешнего инфляционного фона на фоне ожидаемого ускорения инфляции в России и повышенного инфляционного давления в мире из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы.

Ранее отмечалось, что Нацбанк продолжает принимать меры по обеспечению стабильности макроэкономической ситуации и на финансовом рынке Казахстана.

В феврале 2022 года годовая инфляция выросла до 8,7% (в январе 2022 года - 8,5%) на фоне роста цен по всем компонентам инфляции.

В сообщении пресс-службы говорится, что нынешняя геополитическая и внешняя экономическая обстановка усложняют подготовку полноценных прогнозов Нацбанка.

Ранее Национальный банк ожидал замедления инфляции до уровня 6-6,5% в 2022 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az