Нацбанк Казахстана не исключает превышения инфляцией прогнозов

Инфляция в Казахстане может превысить прогноз в 6-6,5% в 2022 году, сообщила пресс-служба Национального банка республики в среду.
"Инфляция, по оценке Национального банка, будет складываться выше предыдущих прогнозов. Основной причиной более высокой динамики инфляции выступает перенос ослабления обменного курса тенге во внутренние цены ввиду высокой доли импорта в потреблении непродовольственных товаров", - говорится в распространенном сообщении регулятора.
Нацбанк также прогнозирует усиление внешнего инфляционного фона на фоне ожидаемого ускорения инфляции в России и повышенного инфляционного давления в мире из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы.
Ранее отмечалось, что Нацбанк продолжает принимать меры по обеспечению стабильности макроэкономической ситуации и на финансовом рынке Казахстана.
В феврале 2022 года годовая инфляция выросла до 8,7% (в январе 2022 года - 8,5%) на фоне роста цен по всем компонентам инфляции.
В сообщении пресс-службы говорится, что нынешняя геополитическая и внешняя экономическая обстановка усложняют подготовку полноценных прогнозов Нацбанка.
Ранее Национальный банк ожидал замедления инфляции до уровня 6-6,5% в 2022 году.
Алиев утвердил соглашение об обмене секретной информацией с Испанией
Алиев и Николсон обсудили Украину и двусторонние отношения
Баронесса Николсон: состоялась отличная встреча с президентом Азербайджана
ИВ Гянджи направит еще 15 млн манатов на строительство Дворца спорта
Заболеваемость и смертность в результате COVID-19 сохраняет тенденцию к снижению - ВОЗ
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду около 228 кг героина из Турции в Нидерланды
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Кулеба сдержанно оценил свои ожидания от переговоров с Лавровым в Анталье
Япония будет координировать действия с G7 после решения США отказаться от нефти из РФ - премьер
Боррель заявил, что новые санкции ЕС в связи с ситуацией на Украине затронут около 100 человек
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров