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ТЭК 09.03.2022 15:03

Yara сократит загрузку заводов в Европе до 45% из-за высоких цен на газ

Норвежская Yara продолжает сокращать выпуск азотных удобрений из-за высоких цен на газ.

Компания объявила, что снизит производство на заводах в Ферраре (Италия) и Гавре (Франция), чья суммарная мощность составляет 1 млн тонн аммиака и 0,9 млн тонн карбамида в год.

С учетом ранее предпринятых мер по оптимизации производства на других заводах компании, общая загрузка мощностей Yara по аммиаку и карбамиду в Европе к концу недели сократится до 45%, отмечает компания.

"Yara продолжит мониторить ситуацию и максимально использовать возможности своих производств по всему миру для того, чтобы продолжать поставки потребителям и обеспечивать целостность продовольственных цепочек, однако сокращение добычи является необходимым в сложных рыночных условиях", - говорится в сообщении компании.

Цены на газ в Европе взлетели на фоне ситуации вокруг Украины. В понедельник цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $3898 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $2150/тыс. куб. м.

Yara ранее заявляла, что осуждает военную операцию на Украине и поддерживает намерения европейских властей по снижению зависимости от российского сырья. Однако, признавала компания, существует мало альтернатив, и в краткосрочной перспективе прекращение закупок сырья в России может иметь серьезные социальные последствия для всего мира.

Россия, по оценкам Yara, обеспечивает 25% европейской потребности в сырье для производства удобрений - газе, фосфатах и калии. Доля страны в поставках газа в Европу составляет 40%.

Yara - один из крупнейших в мире производителей удобрений, занимает более 20% глобального рынка товарного аммиака.

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