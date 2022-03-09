Япония будет координировать действия с G7 после решения США отказаться от нефти из РФ - премьер

Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что Токио после решения Вашингтона более не закупать энергоресурсы из России намерен вести тесную координацию со странами G7 по этой тематике, сообщило в среду агентство "Киодо".
Он отметил, что в этой ситуации Япония должна обеспечивать и поставки энергоносителей, и национальную безопасность, и добавил, что при этом Токио находится в тесном контакте с США.
Ранее Япония на фоне ситуации на Украине уже вводила санкции против РФ. В частности, МИД Японии сообщил во вторник, что в расширенный список санкций в отношении России включен запрет на экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки. Также в среду министр промышленности Японии Коити Хагиуда сказал, что Токио может рассмотреть возможность выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине.
Накануне президент Джо Байден объявил, что США прекращают закупать нефть, газ, энергию из РФ. При этом президент США признал, что это решение не пройдёт бесследно для американских потребителей.
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