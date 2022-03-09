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ТЭК 09.03.2022 14:52

Россия будет руководствоваться своими интересами в ситуации с запретом США импорта нефти и газа - Песков

Россия ответит на отказ американских властей от импорта российских нефти и газа, исходя из собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Решения, которые были объявлены президентом Байденом, заслуживают весьма глубокого анализа", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Если вы спрашиваете меня, что будет делать Россия, то Россия будет делать то, что ей необходимо и выгодно в этой ситуации. Мы защищаем свои интересы и будем делать в соответствии с нашими интересами", - добавил представитель Кремля.

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